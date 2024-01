Ex Inter e Juve | offerta dalla Colombia per Vidal

Calciomercato Juventus, per il momento sono solo rumors ma qualcosa potrebbe succedere. L'attaccante vola a Milano Si parla molto di lui in questa sessione di mercato come possibile elemento in ...Dicie pensi al Kenan Yildiz, 18enne maghetto turco che ingolosire il mondo fa. Oppure al gol ... che a Salerno ha rimesso la Signora in linea di volo per tener botta con l'. Idea giovane che ...Andrea Barzagli a Gazzetta: "L'Inter resta favorita perché ha una rosa più completa e più pronta per vincere. Però la prima metà del campionato ha detto che la Juventus c'è e fin qui ha collezionato ...Marotta ha fatto capire che l'attacco dell'Inter sarà questo anche dopo la finestra di gennaio. Dunque si lavora per giugno, per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa e assicurarsi ...