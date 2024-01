Ex Ilva | Melucci | “accordo programma tutela anche indotto”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Sono 3-4 milioni di euro che mancano su Taranto, 20 milioni, invece, su tutto il comparto del trasporto. La situazione sta diventando di ora in ora drammatica. Si sta garantendo solo il trasporto del minerale per garantire la sicurezza degli impianti e non fermarli. Ma ci serve fare squadra, ci serve un aiuto con la Regione e col Governo”. E’ la richiesta che gli autotrasportatori di Casartigiani hanno fatto questa mattina al sindaco di Taranto, Rinaldo, che si è recato al presidio di protesta in corso dal 2 gennaio scorso sul piazzale della portineria C della fabbrica. “Noi la battaglia l’abbiamo condotta nella direzione di un equilibrio che era pure quello auspicato dalle forze produttive della citta – ha detto il sindacoai trasportatori -. Non abbiamo detto mandiamo tutti in malora.Abbiamo detto cambiamo sistema produttivo e ...