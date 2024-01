Ex Ilva | le precisazioni di Monsignor C Miniero | “Intendevo dire che la città merita risposte certe”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “La mia posizione quale vescovo di Taranto in merito alla vicenda del siderurgico non si discosta dalla via maestra che è stata segnata dalla Laudato sì di Papa Francesco: sviluppo sostenibile e cura del Creato” sostiene. Secondo l’arcivescovo di Taranto, “la situazione in merito allo stabilimento siderurgico ha assunto nel tempo sempre più i tratti della drammaticità. Se da un lato viene ribadita la strategicità dello stesso per il Paese, dall’altro sono solo ladi Taranto e i suoi cittadini a soffrirne l’impatto economico e ambientale”. “Economico – puntualizza il vescovo – perche’ da anni migliaia di lavoratori vivono nell’inzza per il proprio reddito. I numeri della cassa integrazione sono impressionanti e le aziende dell’indotto non vedono riconosciuti i propri crediti e rischiano la definitiva cessazione ...