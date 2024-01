Ex Ilva | i carabinieri del Noe nell’impianto di Taranto per le emissioni inquinanti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Per l’exi guai non finiscono mai. Non solo la controversa questione del futuro degli impianti dopo il rifiuti di ArcelorMittal di procedere con un aumento di capitale, ma anche le indagini nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose. Idel Nucleo operativo ed ecologico di Lecce sono stati ieri negli uffici e nelle sedi dello stabilimento siderurgico diper acquisire documenti relativi alle, soprattutto quelle riguardanti la zona cokeria e rispetto al benzene: l’ordine è stato disposto dai pubblici ministeri Mariano Buccolieri e Francesco Ciardo, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Idel Noedell’exdi ...

