Ex Ilva | carabinieri tornano in azienda per acquisire documenti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – AIdel Nucleo operativo ecologico di Lecce sono tornati negli uffici e nelle sedi dell’exdi Taranto per dare seguito a un ordine di acquisizione direlativi alle emissioni, in particolare in zona cokeria e rispetto al benzene. Sotto i riflettori sono finite le emissioni dal 2018 ad oggi, in pratica nel periodo di gestione di Arcelor Mittal. Da mesi le emissioni di benzene nell’atmosfera sono sotto osservazione: sia le autorità sanitarie, sia l’Arpa Puglia hanno evidenziato un aumento delle concentrazioni di questo gas inquinante. Nonostante non si sia finora superato il valore soglia fissato dalla norma, 5 microgrammi per metro cubo d’aria come media annuale, sono tuttavia i picchi periodici di benzene e la particolarità della situazione ambientale di Taranto a ...