Ex Ilva | Abbate e Battista | “gravi dichiarazioni dell’Arcivescovo | chieda scusa”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dinnanzi allesull’exrilasciate dall’Arcivescovo di Taranto Mons. Ciro Miniero restiamo letteralmente esterrefatti e sbigottiti. “Non c’è alternativa a quella fabbrica”: un’espressione, la sua, che dimostra un’assoluta chiusura mentale in considerazione del fatto che evidentemente ignora che Taranto ha infinite risorse naturali e storiche che invece dovrebbero rendere la nostra città libera e non più schiava dell’acciaio. Dio, per chi è credente, ha creato il mare, il sole e la terra, non certo l’acciaio: strano che a questa conclusione non sia pervenuto l’Arcivescovo prima di fare tali esternazioni. “La chiusura sarebbe veramente una catastrofe”: Mons. Miniero non vede o non vuol vedere che la catastrofe è già in atto da decenni, ci riferiamo alla strage dei tarantini ammalati di cancro e morti a causa di quello stabilimento. Ma ...