Evasioni | proteste | saccheggi In Ecuador è stato decretato lo stato di emergenza per l’intero paese

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tutto è iniziato con l’evasione da un carcere di Guayaquil del nemico pubblico numero uno, Adolfo Macias, l'uomo a capo del più potente cartello di narcos del. Era il 25 dicembre. La notizia è stata tenuta segreta per giorni, poi è trapelata "da fonti anonime" e la situazione è degenerata. In molti caeceri ci sono state, in sei di questi delle rivolte e a Machala e Quito diversi agenti della polizia penitenziaria sono stati rapiti mentre erano in servizio. Lee le rivolte iniziate nelle strutture penitenziarie sono "evase" e hanno raggiunto le strade: manifestazioni edi centri commerciali, uomini che sparano contro la polizia, almeno otto morti, ma potrebbero essere molti di più. Il presidente dell’Daniel Noboa halo ...