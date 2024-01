Europei di Pallanuoto | è un grande Setterosa | arriva la semifinale con l’Olanda

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Eindhoven – Unareazione quella di ieri sera deldi Coach Carlo Silipo, dopo la sconfitta avuta con la Spagna. Le Azzurre stanno svolgendo un ottimo Europeo diin Olanda e hanno battuto l’Ungheria per 12-11 ottenendo l’accesso alla. E’ un passo determinante sulla strada che porta ai Giochi di Parigi 2024. Il racconto della gara, il tabellino, le interviste, i gironi e il calendario (federnuoto.it) Perfetta la prova dell’Italia in difesa, con alcune super parate di Banchelli nei momenti chiave, e in attacco, trascinato dai quattro gol di Bianconi e dai tre di Avegno e Marletta, tornato ad essere veloce, spettacolare e anche cinico. Sempre a rincorrere nel punteggio, invece, l’Ungheria ad eccezione del momentaneo 4-4 di Valyi. Poi le azzurre indirizzano il match con due mini break: ...

