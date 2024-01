Europee | Vannacci tentato | duello Meloni- Schlein sempre meno certo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le elezionisono ancora lontane, eppure in Italia gli scossoni delle decisioni elettorali già si sentono da settimane. Solo ieri, il terremoto più forte è stato causato da Matteo Salvini che, in totale indipendenza e lontananza dalla sua coalizione, ha deciso di non candidarsi. “Sono il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi faccio L'articolo proviene da Il Difforme.

Matteo Salvini si tira fuori dalla corsa per le Europee . "Non mi candido alle elezioni Europee . Continuerò a fare il ministro", ha detto il ... (panorama)

(Adnkronos) – "Ringrazio il ministro per l'offerta della candidatura . Valuterò a mente fredda e deciderò nel futuro perché per il momento faccio e ... (periodicodaily)

Il generale dopo le parole di Salvini : "Sono grato perché vuol dire che, se non altro, riconosce in me delle capacità e delle caratteristiche" ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Ringrazio il ministro per l’offerta della candidatura . Valuterò a mente fredda e deciderò nel futuro perché per il momento faccio e ... ()

Non si candida alle. Lei sì. Al posto di Salvini tre. Oltre al generale, che ringrazia e riflette sull'eventuale candidatura, è pronto a correre un leghista di ritorno. E' Gianluigi ..."Non mi candido alle, continuerò a fare il ministro", l'annuncio a Quarta Repubblica, su Rete4. Poi l'endorsement: "Vorrei". Una figurina, una mossa della disperazione per cercare di ...Oltretutto, Meloni detiene lo scettro della famiglia europea dei conservatori. Ne consegue che la sua candidatura sarebbe funzionale anche per accrescere il peso di chi sta alla destra del partito ...Parla il leader di Italia Viva: «Sulla vicenda del sottosegretario e il suo uso della Penitenziaria non ci fermeremo: le versioni non tornano, qualcuno mente. Figura vergognosa del governo» ...