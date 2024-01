Europee | Salvini fa il fenomeno ma ha una paura matta di perdere Meloni si candida solo se può superare il 30% Draghi in Europa ma soltanto se può fare il bis

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)vuole Vannacci perché ha disperatamente bisogno di voti. Sotto l'8% è pronto Zaia (in ottimi rapporti con Washington). Per il Carroccio Vannacci dapuò valere dal tre al 5 per cento... Giorgiasise ha la certezza diil trenta per cento. Altrimenti nisba. Ma

Sul tavolo c'è lo spinoso tema delle candidature alle prossime elezioni. Si vota a giugno, ... Hanno detto no, invece, Matteoe Giuseppe Conte. Se per il primo vale la priorità degli ......della lista che potrebbe farlo correre per un seggio alle prossime elezioni. Ma dietro al ... come ha tenuto a chiarire dopo l'ultima apertura da parte di Matteo. Di certo l'avventura ...Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Tanti mesi fa dissi che secondo me noi leader dovremmo fare un accordo, non ci candidiamo. Molti hanno fatto questo appello: Taiani, Salvini anche se per opportunismo, Cont ...Elezioni europee, l’analisi di Vassallo, politologo del Cattaneo: la presidente FdI pescherebbe anche fuori dalla sua coalizione: "La segretaria dem Fu eletta con un margine risicato, la sua presenza ...