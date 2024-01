Europee | il 18-19 gennaio seminario Pd a Gubbio | lettera Braga a deputati

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Cara collega, caro collega, di concerto con l'ufficio di Presidenza del Gruppo, ho deciso di dare seguito al progetto di due giornate di approfondimento sull'agenda politica dei prossimi mesi e in vista delle elezioni". Si legge nelladi 'convocazione' della capogruppo Pd alla Camera, Chiara, ai parlamentari per la riunione di due giorni, il 18 e 19, a. "L'idea è quella di una forma seminariale con ospiti e specialisti esterni e momenti di confronto. L'appuntamento si intente “a porte chiuse” e riservato alle sole deputate e ai soliche saranno ospiti del Gruppo. Per ora abbiamo individuato il luogo,, presso il Park Hotel ai Cappuccini, per le giornate di giovedì 18 ...

... registrato mercoledì 102024 alle 09:10. Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente ... Ambiente, Attal, Clima, Democrazia, Destra, Difesa, Ecologia, Economia, Elezioni, Europa,......il 2024 è l'anno che cambierà il mondo Taiwan è la prima minaccia per i mercati Il 13si ... leggi anche Elezioni2024, quando si vota in Italia Data, legge elettorale e sondaggi La ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...Debutta su Rai 2 la serie tedesca “The Swarm”, girata in larga parte in Italia: ecco le città e le regioni scelte per le riprese ...