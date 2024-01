Europee 2024 | l’Ue punta su Taylor Swift per convincere le nuove generazioni a votare

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nessuno può mobilitare i giovani meglio dei giovani stessi. O almeno è ciò che pensa Margarit?s Schinas, vicepresidente della Commissione delcon delega alla promozione dello stile di vita europeo. Il politico greco, scrive Politico, ha infatti una soluzione per incoraggiare i giovani dei 27 Stati membri dell’Unione a recarsi alle urne per eleggere il neo Parlamento tra il 6 e il 9 giugno, la popstar più famosa del pianeta, a fare un appello alleaffinché (in massa) vadano a. «Spero davvero che qualcuno del suo team segua questa conferenza stampa e trasmetta alla cantante la nostra richiesta», ha detto Schinas. Dopotutto non è una novità per, persona dell’anno per il ...