Eurolega | l' Olimpia Milano stende l' Alba Berlino e si avvicina ai playoff

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Vittoria importante della squadra di Messina, che prevale sui tedeschi in un match punto a punto. Si torna in campo giovedì 11 gennaio, quando al Forum arriverà la Stella Rossa

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la vittoria di autorità ... (sportface)

Challenge chiamato per rimessa da assegnare a Milano o all'alba, sono Thiemann e Melli che hanno cercato ...

Lo spettacolo dell'torna al Mediolanum Forum conMilano - Stella Rossa: ecco come guardare la partita in ...... fanalino di coda dell'. Ma gli ultimi 4' coraggiosi di Hall (14), Flaccadori (14) e ... L'giovedì affronterà la Stella Rossa e si muove sul mercato per fronteggiare l'emergenza infortuni:...L'Olimpia Milano conquista la terza vittoria in fila tra coppa e campionato. Melli, Hall, Flaccadori, Napier e Bortolani i protagonisti in casa biancorossa.Eurolega, l'Olimpia Milano mette ko l'Alba Berlino. Etttore Messina: "e' stato necessario uno sforzo fisico enorme da parte dei giocatori" ...