Esplodono le carceri che Nordio voleva svuotare

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Alla sua prima uscita pubblica da ministro di Giustizia, Carlo, a fine ottobre 2022, dichiarò: “Lesono la mia priorità”. Ma, a distanza di oltre un anno, nulla è stato fatto dal governo Meloni.fatiscenti, sovraffollamento, condizioni degradate di vita per detenuti e personale, con casi di suicidi e rivolte continuano a rimanere problemi all’ordine del giorno. Sovraffollamento da terzo mondo nelleitaliane. Il nuovo anno si è aperto con l’ennesimo suicidio di un detenuto Il nuovo anno si è aperto con l’ennesimo suicidio di un detenuto. Il 25enne Matteo Concetti si è tolto la vita in cella d’isolamento lo scorso 5 gennaio nel carcere anconetano di Montacuto. E su questa nuova tragedia incombe un interrogativo inquietante. Le condizioni psichiatriche del ragazzo lo rendevano incompatibile ...

...di vigilanza si trova ad affrontare detenuti che manifestano gravi disturbi psichici e in ...concrete e urgenti da parte delle istituzioni per garantire non solo la sicurezza nelle, ma ...