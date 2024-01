Esautorato l’Osservatorio sul gioco d’azzardo al ministero della Salute | la gente si rovina | lo Stato guadagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ogni volta che entro in una tabaccheria non posso fare a meno di guardare quella parete tappezzata di schede di lotterie istantanee, e se c’è qualcuno davanti a me è facile che sia lì per acquistare un Gratta e Vinci. Era il 2019 quando decisi di lasciare la parola agli azzardopatici e fu un’esperienza che mi segnò nel profondo. Da allora, la situazione delin Italia è mutata, ovviamente in peggio, stante la sempre più diffusa situazione di precarietà economica in cui versa la popolazione. Ma non è neanche giusto dire che è mutata in peggio, perché più lasipiù loci. Il flusso complessivo di denaro giocato è passato dai 106,8 miliardi del 2018 ai 136 del 2022, e si è quasi certi che abbia superato i 150 miliardi nell’anno appena trascorso ...