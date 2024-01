Emergenza influenza | “E’ un delicatissimo momento degli ospedali italiani | in gravissima difficoltà” | rivela uno studio del Nursing Up

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Registriamo fino a 4 milioni di chiamate al giorno ai medici di base. Centinaia di telefonate giornaliere anche al 118, accessi in massa ai pronto soccorsi, con picchi di afflussi che superano anche i 200 pazienti al giorno”. Purtroppo non è una novità, da Nord a Sud glisono in ginocchio, in particolare in Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Toscana e Sicilia: sono queste le realtà sanitarie che vivono le emergenze più gravi. E come tiene a rimarcare il sindacatooperatori sanitari – ilUp – “Sono decine e decine sono i pazienti in coda nei pronto soccorsi, molti per un semplice controllo, classificati con un codice non grave, arrivano ad attendere anche 24 ore per un esame, per una visita. Il panico in troppi casi regna sovrano, anche ingiustificato”. E, aggiungono gli esperti, “Sono ...