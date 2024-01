Emergenza disturbi alimentari | il Governo chiude centinaia di centri Le associazioni | “Errore madornale”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) IlMeloni si prepara arediper iin tutta Italia. Questo, nonostante le malattie del comportamento alimentare siano in vertiginoso aumentano. Con la decisione del, dunque, si spunterà un’arma fondamentale per la cura di questo genere di: l’assistenza garantita dai.Leggi anche: Redditi del, Crosetto il più ricco, Fitto dichiara solo 22 mila euro Ilnon rinnova il Fondo per il contrasto deiIl Fondo per il contrasto deiè stato creato nel 2021. La dotazione che si pensava iniziale era di 25 milioni di ...

... struttura residenziale adibita al recupero da problematiche legali per ipsichiatrici , ... Il tema della sofferenza mentale e del suicidio rappresentano un'a cui spesso non ...Laura Dalla Ragione, direttrice della Retealimentari Usl 1 dell'Umbria, ha espresso preoccupazione sull'attuale inadeguatezza della rete, specialmente considerando l'aumento dei...Nella recente approvazione della Legge di Bilancio, è emersa una decisione che ha scosso il settore della salute mentale in Italia: i fondi precedentemente stanziati per il contrasto ai disturbi ...Salute Roma - 10/01/2024 11:23 - Nella recente approvazione della Legge di Bilancio, è emersa una decisione che ha scosso il settore della salute mentale in Italia: i ...