Emanuela Orlandi | il fratello Pietro al Pontefice | alzi la voce | in Vaticano non si muove nulla

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)di, la cittadina vaticana sparita nelil 22 giugno 1983, lancia, su Radio Cusano Campus, l’ennesimo “appello a Papa Francesco perché lui sicuramente sa cosa è successo a mia sorella, come lo sapevano Giovanni Paolo II e Benedetto XVI“. L’appello di, intervistato dal programma ‘La Storia Oscura‘, arriva a tre giorni dalla manifestazione che si terrà sabato 13 gennaio in piazza Cavour a Roma. ”Bergoglio sa cosa è accaduto altrimenti non mi avrebbe detto ‘sta in cielo,è morta’. Da quel momento il muro si è alzato più di prima – dice. – Poi un paio di anni fa Papa Francesco decise di chiedere alla Procura vaticana di ...

A un anno dall'apertura di un'inchiesta in Vaticano sulla scomparsa di, "stiamo continuando a lavorare", "e a differenza dell'Italia noi non abbiamo limiti di tempo, il sistema è più garantista per la persona offesa: per cui finchè il caso non è chiuso ...A un anno dall'apertura di un' inchiesta in Vaticano sulla scomparsa di, "stiamo continuando a lavorare", "e a differenza dell'Italia noi non abbiamo limiti di tempo, il sistema è più garantista per la persona offesa: per cui finché il caso non è chiuso ...Fedez ha ragione. Myrta Merlino ha ragione. Riflessioni sul caso televisivo che contrappone il rapper a Pomeriggio Cinque ...A questo fece seguito la testimonianza della compagna di “Renatino”, Sabrina Minardi, che invece riferì di aver visto con i suoi occhi Emanuela Orlandi tenuta in ostaggio e poi riconsegnata al ...