Elisabetta Gregoraci | «Briatore? Ci siamo lasciati da sei anni ma dicono che sono in tv per merito suo Non mi ha mai raccomandata»

Ultimo scatto in vacanza fatto per essere ricordato, “Questa volta il costume esplode!” L’inizio dell’anno per Elisabetta Gregoraci è stato da ... (sportnews.eu)

Inizia nel migliore dei modi , il 2024, per la showgirl e ex gieffina calabrese. A annunciare i suoi nuovi impegni lavorativi è stata propriocon una Storia su Instagram, dando anche qualche piccolo spoiler sul programma.in posa per un servizio fotografico - Spetteguless.it Si sono da poco concluse ......risponde cosìQualcuno maligna che sia merito dell'ex marito Flavio Briatore, ma Elisabetta Gregoraci, che condurrà lo show insieme a Gigi e Ross, non ci sta: ««È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche ...La showgirl debutterà il prossimo 29 gennaio al timone di Made in Italy, “erede” di Made in Sud, e ribadisce che nessuno ha mai messo una buona parola per lei ...