Elezioni europee | Orlando Pd | ' La candidatura di Elly Schlein non sarebbe uno scandalo | noi diversi da Von der Leyen'

Maurizio de Giovanni , noto scrittore, non sarà presente sulle schede elettorali delle prossime Elezioni Europee . Il suo nome era circolato come ... (teleclubitalia)

Matteo Salvini non si candiderà in prima persona alle elezioni europee , a differenza di Giorgia Meloni: "Continuerò a fare il ministro", dice a ... (today)

Tra chi fugge e chi ci sta, è cominciata la sfida dei leader in vista delle. Ed ecco che, pian piano, si sta componendo il quadro dei big dei partiti che non si tireranno indietro da una corsa, che sarà anche un test nazionale, a quasi due anni di distanza ...Cinque mesi alleregionali, un periodo durante il quale l'opposizione alla destra meloniana e a quella ... La cosa peggiore che si può fare è usare lecome un sondaggio sulla politica ...Tra chi fugge e chi ci sta, è cominciata la sfida dei leader in vista delle elezioni europee. Ed ecco che, pian piano, si sta componendo il quadro dei big dei partiti che non si tireranno indietro da ...Vincere con misura La partita sarda si intreccia inevitabilmente con le altre scadenze elettorali, a partire dalle elezioni europee. In casa Fdi c’è chi legge le mosse del leader leghista (“non mi ...