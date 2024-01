Elenoire Ferruzzi | il grave insulto a Perla Vatiero I fan attaccano | «Dici di essere stata bullizzata ma offendi una ragazza di 25 anni»

Dal rugby a Ballando con le Stelle passando per essere testimonial di un brand di intimo fino a diventare attore per Netflix. Alvise Rigo in Nuovo ... (biccy)

Ed ora, ecco che Elodie finisce (ancora una volta) nel mirino di, che sui social è tornata nuovamente a criticare con toni molto aspri l'artista. L'ex concorrente del Grande ...continua ad attaccare Elodie . Dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip , la performer verrà ricordata per parolacce, offese, bestemmie ed insulti random che ...Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti più in vista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. L'ormai ex gieffina era stata più volte al centro dell'attenzione per il suo interessamento ...Che Elenoire Ferruzzi non veda di buon occhio Elodie è ormai chiaro a tutti. L'ex GfVip non perde occasione per attaccare la cantante che, tuttavia, non ha mai risposto alle frecciatine ...