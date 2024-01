Effetto politico no count Il rischio per il governo e il defibrillatore del bipolarismo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il c.d. catch-all-party, un partito “del popolo pigliatutto”, era il motivo di crisi del sistemagià per Otto Kirchheimer il quale, negli anni sessanta, spiegava come il partito di massa tenda a spostarsi sempre più chiaramente verso la ribalta elettorale (rinunciando ad agire in profondità) e preferendo un più vasto consenso e un immediato successo elettorale. Questa tendenza, mai superata del tutto nel nostro Paese, nella Prima repubblica fu alimentata dal Partito comunista il quale mirava costantemente ad arrivare al c.d. 51% del consenso elettorale, ma l’astuto Berlinguer spiegò alla sua base che, così facendo, sarebbe finita la democrazia pluralistica. Nella Seconda repubblica il tentativo di estremizzare ilfino a portarlo, di fatto, ad un bipartitismo all’americana fu battezzato da Berlusconi e Fini con la nascita del Popolo ...