Ecuador | sparatorie e morti per la strada | video

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)persi registrano in diverse grandi città del'ad un passo dalla guerra civile. In questogirato nelle strade della capitale si vedono agenti di Polizia e uomini dell'Esercito andare a caccia dei rivoltosi, legati ai cartelli della droga.

Ci sono stati saccheggi, rapine ein aree commerciali. Ma è stata una giornata di ...di Stato americano ha dichiarato martedì di essere 'estremamente preoccupato' per la violenza in: ...... ha fatto sapere che ci sono stati diversi attacchi armati in città, con rapine,e ... Il Dipartimento di Stato fa sapere di essere "estremamente preoccupato" per la violenza inche ha ...L'Ecuador è nel caos totale. Dopo l'irruzione di un gruppo armato in uno studio televisivo nella città portuale di Guayaquil e la presa di ostaggi, che ...Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato lo stato d'emergenza aggiungendo che il Paese è in un "conflitto armato interno" e ha ordinato ...