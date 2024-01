Ecuador | scontri in tutto il paese | decretato lo stato d' emergenza

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L', sempre più nel caos, è a un passo dalla guerra civile. In seguito alla decisione del presidente Daniel Noboa di decretare lodi, diverse organizzazioni di narcotrafficanti hanno condotto una serie di azioni di rappresaglia inil territorio nazionale. Un commando ha fatto irruzione in diretta tv nello studio di un canale pubblico nella città di Guayaquil, epicentro da mesi delle violenze. Inilsono stati segnalati, saccheggi nei centri commerciali e auto date alle fiamme. Nel corso della giornata un commissariato ècolpito da un attentato, mentre due addetti alla sicurezza di un centro commerciale sono stati freddati dai criminali per aver impedito l'accesso ai locali affollati. In ...

... la situazione è fuori controllo da giorni, con evasioni,tra bande, gesti di efferata ... Antonio Crameri, presidente di Caritas, vescovo del vicariato apostolico di Esmeraldas, città ...Glicon la polizia La polizia , che ha attivato subito un piano per catturarlo, si è ... Adolfo Macias , meglio conosciuto come Fito , è l'uomo più conosciuto in. Il suo volto con ...Stato di emergenza in Ecuador dopo una serie di rivolte e omicidi con tanto di irruzione armata durante una trasmissione televisiva. Sono ore di grandissima tensione in Ecuador dove è stato dichiarato ...Le autorità dell'Ecuador hanno ordinato l'evacuazione immediata del parlamento ... In tutto il paese sono stati segnalati scontri, saccheggi in centri commerciali e auto date alle fiamme. Le autorità ...