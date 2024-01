Ecuador | saccheggi | rivolte carcerarie e uomini armati che irrompono in diretta tv | il presidente dichiara lo stato di emergenza

È caos in, dove un gruppo di uomini incappucciati e armati ha fatto irruzione in uno studio della tv ... È successo nella città di Guayaquil, dove da mesi avvengonoe violenze. Come ...È caos in, dove un gruppo di uomini incappucciati e armati ha fatto irruzione in uno studio della tv ... È successo nella città di Guayaquil, dove da mesi avvengonoe violenze. Come ...L'Ecuador è sempre più nel caos e ad un passo dalla guerra ... Un clima esplosivo da giorni divampato nelle ultime ore con segnalazioni di saccheggi e violenze, per ora smentite ufficialmente dalle ...Il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa ha annunciato di aver decretato ... Il caos si è riservato nelle strade con i militari per strada mentre si moltiplicano i saccheggi dei centri commerciali.