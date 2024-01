Ecuador | rivolta armata | 13 morti e 70 arresti Il governo punta il dito sui narcotrafficanti Giornalisti in ostaggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) E' assai gravoso, in, il bilancio delle violenze provocate da bande criminali, soprattutto nella provincia di Guayaquil, in seguito allo stato di emergenza introdotto dal presidente Daniel Noboa. Ci sarebbero già stati 13, fra i quali due agenti, varie decine di feriti e una settantina di. L'articolo proviene da Firenze Post.

Dopo l'evasione Daniel Noboa , presidente dell', ha dichiarato lo stato di 'conflitto armato ... Fabricio Colòn , evaso dal carcere di Riobamba durante lascoppiata lunedì notte. Noboa ...... con il governo che ha deciso di schierare le forze di sicurezza mentre il Perù ha inviato reparti speciali lungo il confine con l'. Al momento il bilancio di questasarebbe di 8 morti ...GUAYAQUIL (ECUADOR) – E’ assai gravoso, in Ecuador, il bilancio delle violenze provocate da bande criminali, soprattutto nella provincia di Guayaquil, in seguito allo stato di emergenza introdotto dal ...Il paese non produce cocaina ed era relativamente tranquillo sino a qualche anno fa. Poi è diventato luogo di transito della droga dalla Colombia al Perù. Ora il presidente Daniel Noboa ha riconosciut ...