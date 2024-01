Ecuador nel caos | 10 morti Polizia | “Due agenti assassinati da criminali armati”

È Caos in Ecuador , dove un gruppo di uomini incappucciati e armati ha fatto irruzione in uno studio della tv pubblica mentre era in corso la ... (open.online)

Il governo del Perù ha annunciato lo stato di emergenza lungo tutta la frontiera settentrionale del Paese, che confina con l', per il "conflitto armato interno" innescatovicino Paese dalle attività dei gruppi "narcoterroristici". Lima rafforzerà quindi la presenza di forze di polizia, è stato annunciato. Il ...2023 ini decessi per violenza sono stati 8.008 , quasi il doppio rispetto all'anno precedente, secondo dati governativi. Un Paese nel caos più totale tra rivolte in carcere, evasioni di narcotrafficanti, assalti di uomini armati alla tv di Stato e rapimenti di agenti di polizia. Non è un libro o un film di azione ma ...