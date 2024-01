Ecuador | lo stato d’emergenza non basta | il Paese è ostaggio delle narco-gang

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Esplosioni, saccheggi, scontri a fuoco, auto date alle fiamme, rivolte nelle carceri, evasioni, omicidi e sequestri di poliziotti e persino l’assalto a un’emittente televisiva in diretta: malgrado loproclamato dal presidente Daniel Noboa, al potere dal novembre scorso, l’resta, le violente “pandillas” dedite prevalentemente altraffico e alleatepiù potenti organizzazioni criminali e mafiose del Centro e Sud America. In totale, negli ultimi tre giorni, sono rimaste uccise almeno 10 persone in tutto ilmentre la crisi comincia ad assumere contorni internazionali: gli Stati Uniti hanno condannato gli attacchi criminali alle autoritàiane e si dicono ...