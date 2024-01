Ecuador | l’intervento della polizia negli studi della tv pubblica l’assalto armato in diretta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le immagini rilasciate dalladell’mostrano gli agenti che scortano il personale dell’emittente televisiva TC fuori dall’edificio di Guayaquil, dopo che nel pomeriggio di ieri 9 gennaio un gruppo di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione nelloo in. L’operazione ha portato all’arresto di diversi uomini sospettati di essere coinvolti nell’irruzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... lasciando il Paese in una condizione di anarchia bellica in cui duecento gang si affrontano a colpi di stragi nell'attesa di uninternazionale che non arriva mai.è un caso ......ieri sulla dichiarazione di 'conflitto armato interno' in...'articolo 3 del decreto dispone "'immediata mobilitazione e ...3 del decreto dispone "'immediata mobilitazione edelle ...