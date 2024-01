Ecuador in stato di emergenza | uomini armati irrompono in diretta tv

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In un drammatico episodio di violenza,con i volti coperti da passamontagna hanno fatto irruzione inTV nello studio di un canale pubblico a Guayaquil, cittàiana devastata da violenza e droga. Durante l’attacco, giornalisti e tecnici sono stati presi in ostaggio. La tensione era palpabile, come testimonia il grido di una donna: “Non sparate, per favore non sparate”, mentre echeggiavano spari e gli aggressori,di fucili e granate, costringevano le persone a terra. La Polizia Nazionale ha comunicato che tutte le sue unità di Quito e Guayaquil sono state allertate e sono già sul luogo. Circa 30 minuti dopo, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nello studio, mentre un uomo in uniforme gridava: “Polizia, polizia”. In risposta a questa crisi di sicurezza, il ...