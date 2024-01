Ecuador | evade Adolfo Macias | il re del narcotraffico Uomini armati in diretta tv | Paese vicino alla guerra civile

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'è sempre più nel caos e ad un passo d: nel pomeriggio un gruppo die incappucciati ha fatto irruzione in uno studio del canale pubblico, in...

Il presidente Ecuador iano, Daniel Noboa, ha proclamato lo stato di emergenza per stabilire il controllo in tutte le carceri del Paese all'indomani ... (liberoquotidiano)

evade un signore della droga in Ecuador . Si tratta di Jose Adolfo Macias, alias Fito, che era in carcere dal 2011 e stava scontando una pena di 34 ... (periodicodaily)

Noboa, che è in carica da meno di due mesi, ha definito i 22 gruppi criminali transnazionali presenti income "organizzazioni terroristiche e attori non statali belligeranti" e ha ordinato ...Leggi Ancheil super boss della droga, stato d'emergenza in- Rapiti almeno quattro agenti Il presidente dichiara guerra alla criminalità Durante l'assalto alla tv il presidente, Daniel ...Il ministero della Salute dell'Ecuador ha disposto la sospensione a data da destinarsi ... ex tassista e leader della più grande banda di narcotrafficanti del paese, Los Choneros, è evaso la scorsa ...Roma, 10 gen. (askanews) - Caos in Ecuador. Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato "il conflitto armato interno" e lo stato d'emergenza di 60 giorni dopo che Adolfo Macias, alias Fito, boss del ...