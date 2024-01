Echo | svelato il punteggio della serie Marvel su Rotten Tomatoes | promossa o bocciata?

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Scopriamo ilassegnato dalle prime recensionicritica e i pareri del pubblico sulla nuovaStudios. Dopo il debutto avvenuto oggi su Disney+, è emerso anche il primosu. Al momento in cui scriviamo, laha undel 73% sul noto aggregatore di recensioni; quest'ultimo fa riferimento al parere dei critici che hanno caricato le proprie recensioni sul portale, mentre il parere del pubblico che ha già visto i cinque episodi dello show si assesta su un rispettabile 75%. Sebbene il gradimento da parte del pubblico verso i prodottiStudios sia calato ...

A pochi giorni dal debutto su Disney+ ,hauna scena di combattimento tra Daredevil e la Maya Lopez di Alaqua Cox , entrambi esperti lottatori che condividono un amico - nemico: Kingpin . L'uscita della Serie TV nata come spin -..., spin - off di Hawkeye, vede Alaqua Cox interpretare Maya Lopez e l'attrice ha spiegato cosa la lega al ...