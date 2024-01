Echo | quando è ambientata nell' MCU? Facciamo chiarezza sulla timeline

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), disponibile da oggi su Disney+, ha svelato l'ambientazione temporale della prima avventura solista dedicata a Maya Lopez. L'arrivo disu Disney+ confermala prima avventura solista incentrata su Maya Lopez si svolgedell'. Dopo che Maya Lopez scopre la veritàmorte di suo padre e si vendica di Kingpin durante Hawkeye del 2021, si riconnette con le sue radici e i legami con gli spiriti dei suoi antenati. Tuttavia, Kingpin non è il tipo che si tira indietro facilmente. In, Maya Lopez torna dunque a confrontarsi col villain Wilson Fisk, ma questa volta con meno rabbia e più saggezza impartita dai suoi antenati e dalla sua famiglia. Ladel Marvel …

Anno nuovo, nuova serie Marvel . Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ di Echo , lo spin-off di Hawkeye incentrato sul personaggio non udente ... (europa.today)

Composta, violenta, intima e divertente,fa tesoro del divieto ai minori e dell'etichetta ... ma per questo vero e funzionale, soprattuttosi tratta di azione, dialoghi e violenza. Se il ...non utilizzati per la visione, questi televisori si trasformano in display dinamici grazie ...di condividere contenuti di Prime Video da dispositivi iOS e Android direttamente su Fire TV ed...In occasione del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, Amazon ha annunciato una nuova partnership globale con Panasonic e il supporto Matter Casting per dispositivi Fire TV e Echo Show 15.Marvel Studios ha aggiornato la timeline del Marvel Cinematic Universe di Disney+ aggiungendo le serie che una volta erano di Netflix ...