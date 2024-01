Echo | la recensione dei primi episodi | la Marvel vietata ai minori parte con il piede giusto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ladeidi, spin-off di Hawkeye con protagonista l'eroina sordomuta Maya Lopez alle prese con il suo complesso retaggio culturale e famigliare, progetto apripista MCU bollato ufficialmente rated-r. È sempre bello ricredersi sulle proprie aspettative. Annunciata in un fervente momento di successo delle serieStudios su Disney+,rappresenta uno spin-off di Hawkeye, una sorta di prequel o mid-quel dell'attesissima Daredevil Born Again (attualmente in fase di riscrittura) ma soprattutto la determinazione della Casa delle Meraviglie a tirare fuori il meglio da un progetto problematico innza. Inizialmente,doveva funzionare come gli altri show MCU: a se stante, dedicata a una storia autoconclusiva con ...

La cosa che più di tutto affascina inè la cura e la sensibilità con cui viene raccontata la cultura nativo americana di questa tribù realmente esistente; è persino disponibile il doppiaggio ...Strettamente collegata al mondo cinematografico e, ovviamente, a quello televisivo,è ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti che è stato presentato per la prima volta nel lontano 1999 nel ...Non è trascurabile che Echo – la serie TV spin-off di Hawkeye (2021) prodotta dai Marvel Studios e su Disney+ dal 10 gennaio 2024 – arrivi con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente. La ...Su Disney+ arriva una nuova serie tv sui personaggi Marvel. Più violenta e adulta rispetto al solito, Echo cerca di trovare la sua dimensione in un momento di incertezza per tutti i personaggi della C ...