«Earthings» di Pure Joy | un lavoro di rara bellezza | dove mondi possibili | reali e immaginari s’incontrano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il substrato sonoro risulta alquanto descrittivo e possiede, insitamente, una forte componente «green». // di Francesco Cataldo Verrina // L’Africa è il centro propulsore del ritmo,ritmo significa anche melodia, armonia, sogno, sofferenza, poesia, abbandono, speranza, ricerca di una dimensione altra. L’Africa è un luogo dell’anima e della mente. L’Africa è anche il punto di confluenza di tutte le contraddizioni dell’umanità. Nel corso dei secoli, l’Occidente e l’Oriente hanno succhiato all’Africa non solo le risorse minerarie ed aurifere, ma anche il sangue degli uomini e delle donne, che tradotti come schiavi per lande del pianeta, hanno contribuito alla civiltà musicale del mondo euro-settentrionale, nord-americano e della «fottuta razza superiore». Senza la diaspora africana, oggi, non esisterebbero i generi musicali ritmici contemporanei. ...