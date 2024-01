“È uguale | incredibile” Federica Pellegrini e Matteo | ecco a chi somiglia la figlia Matilde

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) PerGiunta è iniziata una nuova vita con l’arrivo della, nata il 3 gennaio in una clinica a Verona. L’allenatore e neopapà ha rivelato al settimanale Chi come stanno trascorrendo i primi giorni da genitori: “Penso che non ci sia gioia più grande… abbiamo capito che l’amore non si divide, l’amore si moltiplica: è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei”, ha dettoGiunta.e il maritoGiunta hanno annunciato l’arrivo dellacon una foto postata su Instagram. Dal letto dell’Ospedale Sacro Cuore Negrar la Divina ha condiviso uno scatto con la bimba tra le braccia. “Sono stati due giorni complicati… Finalmente sei arrivata”, ...

Un altro vantaggio è che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importoo superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare ...... ma è un'esperienza vertiginosa ed emozionantea nessun'altra. I visitatori, infatti, sono ... col suo design che richiama un transatlantico, offre una vistasull'intera città. ...Il primo anno ha riportato il Napoli in Champions e si è mangiato lo scudetto, il secondo anno è entrato nella storia come il più grande di sempre, una cosa incredibile. De Laurentiis manda una PEC, ...Esplora le implicazioni di una caduta da grande altezza sulla superficie lunare. Questo è quello che succederebbe!