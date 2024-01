“E’ tutto vero” | il nuovo singolo di Ditonellapiaga

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – Dopo aver mostrato il suo volto più intimo e personale con il brano Fossi come te,– pseudonimo di Margherita Carducci – arriva su tutte le piattaforme digitali con È, ilfuori venerdì 12 gennaio per BMG/Dischi Belli e già disponibile in pre-save. Caratterizzato da inconfondibili sonorità house di fine anni ’90 che viaggiano su cassa dritta e un martellante synth bass, Èè la giusta miccia per innescare, in chi lo ascolta, quell’irresistibile groove up-tempo da ballare a perdifiato. Secondo estratto dalalbum di prossima uscita, il brano fa da perfetto stargate per entrare in 2 minuti e 48 secondi nel versatile ed istrionico mondo 100% ...

