È morto dopo 9 giorni di agonia l’attore Adam Jendoubi | aveva 23 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ènovedi, attore 23enne che all’alba di Capodanno era stato ritrovato privo di sensiun arresto cardiaco lungo viale delle Terme, a Castellammare di Stabia. Il giovane ha perso la vita all’ospedale San Leonardo nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio 2024., attore napoletano di origini algerine e polacche cresciuto nel quartiere di Forcella, era noto per aver recitato nel ruolo di Aucelluzzo ne La paranza dei bambini, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano, oltre che per essere apparso in diversi video musicali del concittadino Liberato. Vi raccomandiamo... ...