È morto Adan Canto | attore di Narcos Aveva 42 anni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È, a 42, l’messicano: conosciuto per il suo ruolo in molte serie tv famose, tra le quali, la starun cancro all’appendice. Nato e cresciuto a Ciudad Acuña, in Messico,ha frequentato le scuole nella città di confine di Del Rio, in Texas, crescendo così bilingue. Dopo aver iniziato come musicista con la band jazz Dele come produttore di canzoni per la tv messicana, l’decide di concentrarsi sulla recitazione, apparendo nel 2009 nella pellicola thriller Sin memoria, oltre che nella commedia Te presento a Laura. Vi raccomandiamo... È ...

L'attore messicano Adan Canto, noto per serie televisive statunitensi come 'Designated Survivor' e 'The Cleaning Lady' e per il film 'X-Men - Giorni di un futuro passato', è morto all'età di 42 anni per un tumore appendicolare che, ultimamente, si era aggravato peggiorando le sue condizioni di salute.