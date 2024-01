E’ morto Adam Jendoubi | l’attore dei video di Liberato Donati gli organi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon ce l’ha fatta, 23 anni, attore e modello napoletano. Il giovane è scomparso ieri, martedì 9 gennaio, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era in coma dal 1 gennaio a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante la notte di Capodanno. Il fratello, Habib, ha confermato la notizia tramite un post su Instagram, aggiungendo che la famiglia ha acconsentito alla donazione degli, rispettando così il desiderio del 23enne. Di origini tunisine e polacche ma cresciuto a Forcella,era diventato noto per la sua partecipazione neidie per il ruolo di “Aucelluzzo” nel film “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato trovato ...

