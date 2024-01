È morto a 42 anni Adan Canto | attore di Designated Survivor | Narcos e The Cleaning Lady

È morto Adan Canto - attore di Narcos. Aveva 42 anni È morto, a 42 anni, l’attore messicano Adan Canto: conosciuto per il suo ruolo in molte serie tv famose, tra le quali Narcos, la star Aveva un ... (news.robadadonne)

È morto Adam Jendoubi : l’attore dei videoclip di Liberato aveva 23 anni. Fatale un attacco cardiaco Adam Jendoubi, attore protagonista del film “La paranza dei bambini” e volto dei video del cantante Liberato, è morto all’età di 23 anni dopo nove ... (secoloditalia)