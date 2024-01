È morto a 23 anni l’attore napoletano Adam Jendoubi Il ricordo di Roberto Saviano

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Èa 23, noto per aver recitato nel film “La paranza dei bambini” e in alcuni video del rapper Liberato. L’artista si è spento oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, dopo nove giorni di coma in seguito a un arresto cardiaco che lo aveva colpito per strada nel giorno di Capodanno. Gli esami tossicologici cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. La famiglia del giovane ha dato il consenso alla donazione degli organi. Cresciuto nel quartieredi Forcella,era di origini tunisine. “Sangue mio, hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, un uomo vero con valori e principi, scegliendo già a 18che il giorno della morte avresti voluto donare ...