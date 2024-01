È morta la mamma | ecco perché Melania non era con Trump nella foto natalizia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Amalija Knavs, la madre di Melania Trump, èin Florida a 78 anni: lo ha annunciato la ex First Lady

La presenza di Sara Ricci , anche se per poche settimane, nella casa del Grande Fratello non è passata inosservata. L'ex gieffina nelle ultime ore ha ... (leggo)

a 5 anni per le complicazioni dovute al virus dell'influenza. La piccola si chiama Angela ... Alla festa, invece, è andata Beatrice Angela conFrancesca. Hanno fatto rientro a casa attorno ...... il primo giorno dell'anno è andata al cinema con lae, al ritorno a casa, si sono ... con la febbre sempre più alta, e la piccola è stata portata in ospedale, dove è, nel reparto di terapia ...Purtroppo ora è arrivata la notizia che molti temevano: la signora Knavs è morta. Ad annunciarlo è stata proprio la ex First Lady. “È con profonda tristezza che annuncio la scomparsa della mia amata ...Nello specifico il calciatore gabonese ha dichiarato di essere nato nel 1990, dato che non coincide con i documenti ufficiali in possesso del governo, secondo cui la mamma sarebbe morta nel 1986.