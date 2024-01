Due operatori sanitari aggrediti all’ospedale Cotugno di Napoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn operatore socioo e un infermiere sono stati, in mattinata, all‘ospedaledi. A denunciarlo è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, evidenziando che si tratta dell’ottava aggressione avvenuta dall’inizio dell’anno tra la città die alcuni comuni della provincia. Secondo quanto si è appreso ad aggredire glisarebbe stato il familiare di un paziente deceduto poco prima. In particolare, l’inferniere sarebbe stato raggiunto da un calcio, mentre l’oss sarebbe stato schiaffeggiato. Le condizioni dei due sono buone: nonostante quanto accaduto sono infatti rimasti al loro posto di lavoro. Dell’episodio sono state informate le forze dell’ordine. Due giorni fa si è svolto un tavolo in prefettura proprio sul ...

