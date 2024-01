Dragusin-Tottenham | tutte le cifre dell’affare con il Genoa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Radusarà presto un nuovo giocatore del. Eccolecon ilRadusarà presto un nuovo giocatore del, con il giocatore che in questi istanti sta svolgendo le visite mediche con il suo nuovo club. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, Fabrizio Romano, il difensore centrale rumeno si trasferisce in Inghilterra per una cifra fissa pari a 25 milioni di euro, con i bonus che ammontano a circa 5 milioni. Ilotterrà anche in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, il terzino destro del, Djed Spence, con gli Spurs che gli pagheranno l’intero stipendio.

