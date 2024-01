Dormire bene | la regola 10-3-2-1-0 per non soffrire più d’insonnia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)per molti è un lusso. L’insonnia è spesso in agguato e le motivazioni possono essere molte, spesso legate a cattive abitudini; a ciò si aggiunge poi anche la scarsa qualità del riposo o un sonno agitato che impedisce di rilassarsi completamente. Insomma, la cosiddetta “igiene del sonno” è un problema per molti. Può essere d’aiuto la cosiddetta10-3-2-1-0 che aiuta a stabilire un’adeguata routine pre-riposo in poche e semplici mosse....

Il riposo notturno è fondamentale per preservare l’equilibrio psicofisico e le funzioni fisiologiche del nostro organismo; in aggiunta, influisce ... ()

Tisane, integratori e accessori per dormire meglio o assicurarsi un riposo profondo: i Prodotti in sconto con il Black Friday (ilgiornale)

Il sonno è importante: sembra una frase fatta, ma in realtà si tratta di un aspetto fondamentale della vita delle persone e, a quanto pare, non solo ... (dilei)

Non sottovalutare l’importanza del sonno, dormire bene potrebbe cambiare realmente la tua vita! Sempre più persone in tutto il mondo soffrono di ... (sportnews.eu)

Prima regola. Non conta solo quanto si dorme, ma anche come si dorme. Secondo assioma. Fate attenzione ad offrire il giusto riposo, per Qualità e ... (dilei)

Se due persone, quando vanno a, si girano ognuna dall'altra parte significa che hanno ... Qualsiasi cosa succeda, il, il senso di appartenenza, quella morsa allo stomaco che ti prende che ..."Tutto molto- ha sorriso Carcheri - abbiamo marcato tempi interessanti e possiamo dire che da ... ma lo valuteremo prima di andare a. Domani si parte presto". "Oggi abbiamo avuto ...Eliminare correttamente il make up è il primo, importantissimo, attacco alle rughe: una gestualità semplice, ma mirata, per mantenere la pelle elastica e i muscoli tonici ...Tuttavia, è bene sapere che tra un turno e l’altro ci sarà una pausa di 30 minuti utile a risistemare le cuccette per l’ospite successivo. Skynest non è la prima novità di Air New Zealand indirizzata ...