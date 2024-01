Doppio appuntamento a Bruxelles Nato e Ue parlano di Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) All’interno del conflitto in, il fronte più caldo oggi non sarà né quello meridionale, né quello orientale, ma quello occidentale, epicentro. Nella capitale belga sono in programma per le prossime ore due eventi decisivi per il proseguimento del supporto della coalizione euroatlantica verso Kyiv. A partire dal-Ukraine Council, convocato in risposta alla rinnovata ondata di attacchi terroristici russi (seguita al rallentamento registrato nelle ultime settimane autunnali) contro le infrastrutture e i centri abitati dell’, attacchi che hanno già causato decine di vittime. Kyiv chiede agli alleati occidentali più sistemi di difesa aerea e più munizioni, di cui stanno esaurendo le scorte per abbattere i missili da crociera e i droni Shahed lanciati dal nemico contro i propri bersagli civili. ...