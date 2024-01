Dopo Oliver è praticamente la versione per il 2024 di PS I Love You Ed è un bene

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) -ATTENZIONE, l'articolo contiene spoiler del film- Sia in, il primo film di Dan Levy (Schitt's Creek, Sex Education 4) come regista, che in PS IYou del 2007, con Hilary Swank e Gerard Butler, il protagonista - o la protagonista principale, nel caso dell'opera uscita prima -,aver dovuto seppellire il partner, comincia un viaggio insieme agli amici più cari, per cercare di chiudere le ferite ancora aperte. In PS IYou, la Holly di Hilary Swank e le sue amiche, Denise e Sharon, interpretate rispettivamente da Lisa Kudrow e da Gina Gershon, si recano in Irlanda, il Paese che ha dato i natali al Gerry di Butler, sull'onda delle lettere lasciate da quest'ultimo prima di morire. Tra l'altro, Gerry ha anche disposto di farle consegnare ...