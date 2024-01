Donna vola giù dal settimo piano | il corpo cade tra i passanti nella via dello shopping Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dramma a Pescara, unadi 50 anni è morta dopo essere precipitata dal. Sotto choc i, alcuni dei quali hanno assistito alla caduta. I soccorsi, arrivati in pochi minuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della. Il fatto è accadutocentralissima via Nicola Fabrizi, la via. A quanto si apprende laè precipitata sulle biciclette parcheggiate, davanti alle vetrine dei negozi. Sul posto la polizia che sta indagando sulla dinamica di quanto accaduto. È mistero sulle cause ma sembra che possa trattarsi di un gesto volontario. Solo nei giorni scorsi la cronaca si è riempita del caso della mamma di Ravenna. Pescara,...