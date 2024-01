Donna accoltellata nell’autogrill | svolta nelle indagini

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 Nel pomeriggio di Santo Stefano unadi 58 anni era statada un uomo incappucciato mentre si trovava ferma in auto nell’area di servizio Bisenzio Est, sull’Autostrada del Sole tra Firenze e Prato, salvandosi solo grazie a una reazione di istinto. Ora per quella vicenda si è arrivati a una; sulla base delledella squadra mobile della Questura e della polizia Stradale, il pm Lorenzo Boscagli ha firmato un decreto di fermo a carico dell’ex marito, che già in passato aveva perseguitato la ex con maltrattamenti e percosse. E’ l’ex marito dellaferita l’uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto. La pista dell’ex marito venne subito imboccata dagli investigatori ma poi fu congelata dopo che l’uomo si presentò ...